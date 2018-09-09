دولتان عربيتان على قائمة أسوأ وجهات الوافدين عالميا

وطن: احتلت الكويت والسعودية صدارة ترتيب قائمة أسوأ الوجهات لإقامة الوافدين عالميا، بحسب التصنيف السنوي الذي تصدره مؤسسة "InterNations".

وشمل الاستطلاع أكثر من 18 ألف مهاجر من 178 جنسية، وسجلت الكويت درجة متراجعة على مستوى الصحة والرفاهية، والسفر، والتنقل، والسعادة، بالإضافة إلى خيارات قضاء وقت الفراغ، والقدرة على تكوين الصداقات، والرضا الوظيفي.

كما جاءت الكويت، بحسب آراء الوافدين، الأسوأ في جودة الحياة، وسهولة الاستقرار، والقدرة على العمل في الخارج، بالإضافة إلى رفاهية عيش الأسرة، وتكلفة العيش.

أما السعودية فجاءت في المرتبة الثانية كأسوأ وجهة بالنسبة للوافدين، تلتها الهند في المرتبة الثالثة، والبرازيل في المركز الرابع، ثم تركيا، ومن بعدها مصر.

وحلت البيرو في المرتبة السابعة، وإيطاليا في الثامنة، تلتها اليونان في المرتبة التاسعة، والمملكة المتحدة في المركز العاشر.

في المقابل، تصدرت مملكة البحرين قائمة أفضل الوجهات بالنسبة للوافدين عالميا، للمرة الثانية على التوالي.

ووفقا للاستطلاع، فقد أشار المشاركون إلى سهولة الاستقرار في البحرين بالدرجة الأولى، إضافة إلى القدرة على تكوين الصداقات.

وجاءت تايوان في المرتبة الثانية كأفضل وجهة للوافدين، تلتها الإكوادور، ثم المكسيك في المركز الرابع، ومن بعدها سنغافورة في المركز الخامس، ثم البرتغال، فكوستا ريكا في المرتبة السابعة، وإسبانيا في المرتبة الثامنة، ثم كولومبيا في المرتبة التاسعة، تلتها التشيك.

(صحيفة الرأي)