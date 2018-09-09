وسط تدهور وضعهم الصحي.. 3 أسرى يواصلون إضرابهم عن الطعام

رام الله- وطن: أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأحد، بأن 3 أسرى يواصلون اضرابهم المفتوح عن الطعام وسط تدهور وضعهم الصحي.

وأشارت الهيئة في بيان، إلى أن الأسير جمال علقم (48 عاما) من مدينة بيت لحم، والقابع في معتقل "عوفر"، يواصل اضرابه المفتوح عن الطعام منذ 12 يوما رفضا لاعتقاله الإداري، علما أنه يعاني قبل اعتقاله من عدم انتظام في دقات القلب، وبدأ يشعر منذ إعلانه للإضراب بأوجاع وإرهاق في جسده.

في حين يواصل الأسير عمران الخطيب (60 عاما) من مخيم جباليا شمال قطاع غزة، اضرابه المفتوح عن الطعام لليوم 36 على التوالي للمطالبة بالإفراج المبكر عنه، وقد تم نقله مؤخرا إلى عيادة معتقل "الرملة" إثر تدهور وضعه الصحي، فهو يعاني قبل إضرابه من مشاكل صحية تفاقمت مع الاضراب منها ارتفاع في ضغط الدم، ومشاكل في الغضروف، وكوليسترول وتخثر في الدم، والتهابات مزمنة في المعدة.

كما شرع الأسير الشيخ خضر عدنان (40 عاما) من جنين، والقابع حاليا في معتقل "ريمون" بإضراب مفتوح عن الطعام منذ 8 أيام، رفضا لاعتقاله التعسفي.