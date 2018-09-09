المديون ممنوع من السفر ومعاملاته مجمدة !

رام الله - وطن: كشف رئيس بلدية يطا ابراهيم ابو زهرة، بوجود قرار حكومي، ستنفذه وزارة الحكم المحلي بوضع اسماء اصحاب المديونية على المعابر لمنعهم من السفر الا بعد تسديدهم للديون، كما سيتم وضع الاسماء لدى الوزارات المختلفة لوقف معاملاتهم.

واوضح ابو زهرة لـ "وطن"، ان عدد من روؤساء بلديات الخليل ذات الصلة بمشروع النفايات الصلبة، عقدوا اجتماعا مع وزير الحكم المحلي حسين الاعرج في 5 ايلول، وجرى خلال الاجتماع طرح اشكالية الديون المستحقة للبلدية على الوزارات المختلفة والمواطنين .

واشار الى ان وزير الحكم المحلي اخبرنا ان مجلس الوزراء اصدر قرارا بوضع اسماء 100 شخصٍ من كل بلدة من الاكثر مديونية، على المعابر ولدى الوزارات من اجل ايقاف مصالحهم ومنعهم من السفر حتى تسديد الديون، لافتا الى انه يجري حاليا فرز الاسماء التي لديه والتي سيسلمها ظهر اليوم للوزارة.

واوضح ابو زهرة ان ديون البلدية على من وضعت اسماؤهم في القائمة تبلغ 5 مليون شيقل، لافتا الى ان القرار الصادر من مجلس الوزراء يشمل جميع بلديات الضفة الغربية.

واشار الى ان مستحقات بلدية يطا على الوزارات لا تزال عالقة حتى اللحظة، وتبلغ على وزارة الشؤون الاجتماعية 279 الف شيقل، و800 الف شيقل على وزارة الاوقاف والشؤون الدينية، و9 مليون شيقل على وزارة المالية، لافتا الى انه لم يتم وضع اي آليه للحصول على تلك المستحقات.

بدوره، قال وكيل وزارة الحكم المحلي محمد جبارين لـ "وطن"، ان القرار لحث كل المواطنين على دفع اثمان الخدمات التي يتلقوها كالمياه والكهرباء والنفايات، خاصة ان تلك الخدمات تُكلّف الحكومة مبالغ عالية.

واضاف "نحن طلبنا من روؤساء البلديات تسليمنا قائمة باسماء الاشخاص الاكثر مديونية لديهم، لمخاطبتهم والتواصل معهم واعطاء اسمائهم للجهات المعنية بالحكومة حتى نشجعهم على دفع الالتزامات التي عليهم، وحتى ربط بعض معاملاتهم بدفع المديونيات او جدولتها"، لافتا "نريد ترغيبهم بدفع المستحقات واذا اقتضى الامر تُعطى بعض الاسماء الى الوزارات المختلفة لربط معاملاتهم لجدولة ما عليهم".

وحول ان كان تلك الاجراءات ستشمل منع السفر قال جبارين: "لم يحدد الموضوع بالتفاصيل لكن المعبر مؤسسة من مؤسسات الحكومة".

وردا على سؤال ان كان ذلك القرار والاجراء من اختصاص الوزارة او الحكومة، ولماذا لا يتم اللجوء للقضاء، قال جبارين " سيكون هناك اجراءات قضائية ".

واوضح جبارين " حين تكون هناك ملايين الشواقل كديون للحكومة على البلديات، فإن اسرائيل تخصم أثمان الخدمات من اموال الحكومة، ما يؤثرعلى الموازنة التشغيلية والتطويرية، لذلك يجب ان يكون لدى المواطن انتماء لبلده وان يدفع التزاماته".

اما بشأن مستحقات البلديات على الوزارات، قال جبارين: " اي بلدية لها مستحقات على الحكومة، تستطيع عمل جدولة ونحن نساعدها في ذلك للحصول على مستحقاتها، لكن حين تُحصل البلدية على اموال الكهرباء ولا تدفعها للحكومة او للشركة، فكيف لها ان تطالب بذلك"، لافتا ان على البلديات عدم دمج وخلط اموال تحصيل الخدمات ببعضها، او صرف اموال تحصيل الكهرباء والمياه على جوانب اخرى وهو الامر الذي يتسبب بمراكمة الديون.

من جانبه، قال مدير المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة" ابراهيم البرغوثي لـ "وطن"، ان القرار الذي صدر بمنع سفر اصحاب المديونية هو قرار منعدم وباطل ولا قيمة له من الزاوية القانونية ويعد تعبيرا اضافيا عن ارادة السلطة التنفيذية بوضع السلطات بيد واحدة وتحويل القضاء واغتصاب صلاحياته وكأنها هي المُشرع والخصم والحكم والقاضي والمنفذ".

واضاف لا يجوز بحكم القانون فرض تعقب وصول او منع سفر الا بقرار قضائي، ولذلك لا تملك البلدية او الوزارة او الحكومة اتباع سياسية استيفاء الحق بالذات على جريمة، فهذه الخطوة تعد جريمة جزائية وفق القانون.

واشار البرغوثي الى ان تحصيل الديون يتم من خلال رفع دعوى قضائية، وبالتالي فإن القضاء هو من يقرر اذا ما كان المدين مسؤول عن الدين، وهو من يلزمه ويحدد اليه الوفاء بالدين.

واعتبر البرغوثي ان قيام الوزارة باستخدام سطوتها التنفيذية واصدار قرارات من الوزير لمنع مواطن من السفر او الحيلولة دون اتمام معاملته في احدى الوزارات او الدوائر الرسمية، بسبب انه مدين للمجلس البلدي فهو امر خطير ومخالف للقانون الاساسي والقوانين السارية وتعد على صلاحية القضاء، وانتهاك حق القضاء للوصول الى العدالة وحق المحاكمة العادلة للمواطن.