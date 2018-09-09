مناشدة للعلاج.. الطفلة ايمان اخليل تعاني من نقص العامل المخثر العاشر في الدم

رام الله- وطن: ناشد المواطن محمد عزمی اخليل من مدينة الخليل عبر "وطن" رئيس الوزراء ووزير الصحة تأمين العلاج لابنته ايمان اخليل والتي تبلغ من العمر (14عاما)، حيث تعاني من "نقص العامل المخثر العاشر" في الدم ، الى جانب مرض السكري، حيث تتلقى المريضة وحدتين من مادة البلازما في الاسبوع وهو ماسبب لها حساسية وارتفاع السكر في الدم، كما انها تعاني من نزيف مستمر ومتواصل من فمها.

واضاف، "المطلوب ان توفر لنا وزارة الصحة دواءً من مستشفى "هداسا " يدعى "بيربلك" وهو بديل البلازما، مشيرا الى خطورة وضع ابنته الصحي، وضرورة متابعته والمساهمة في توفير احتياجاتها الطبية.

بدورها، اكدت الجمعية الفلسطينية لأمراض نزف الدم، أن الطفلة ايمان لديها نزيف رئيسي من الفم والذي لم يتوقف منذ شهر وتتفاقم لديها مشاكل الدورة الشهرية .

وتراجع ایمان في مستشفى عالية الحكومي، دون تحسن على صحة المريضة التي تعاني من مرض السكري وتحصل ثلاث جرع انسولين في اليوم والذي تسبب بفقدانها عينها منذ الصغر بسبب مضاعفات هذا المرض الوراثي.

وقالت الجميعة في بيان وصل "وطن"، "نرفع هذه المناشدة العاجلة للاخذ بعين الاعتبار وضع المريضه الصعب من اجل العمل على ايصال حالة الطفلة لصناع القرار من أجل توفير العلاج اللازم لها دوريا وليس لمرة واحدة ( العامل المخثر العاشر المركز ) على شكل ابر وريديه وان يكون العامل العاشر المركز متوفر لها باستمرار وليس لمره واحده كون هذا الدواء مرتفع الثمن ولا يستطيع توفيره باستمرار الا وزارة الصحة.

وطالبت الجمعية بتوفير الرعاية الشمولية للمريضة.