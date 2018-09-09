أريحا: تمديد توقيف متهم بسبب القيادة تحت تأثير الكحول

رام الله- وطن: طالب وكيل نيابة مكافحة الجرائم المرورية في نيابة أريحا الاستاذ ايهاب شحادة بتمديد توقيف المتهم (ع.ز) لمدة خمسة عشر يوماً وفقاً لقانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 أمام قاضي الصلح المختص، وذلك لغايات استكمال التحقيق معه بتهمة قيادة مركبة تحت تأثير مواد مخدرة أو مسكرة خلافا للمادة 96/1/و بدلالة المواد 103 و110من قانون المرور رقم 5 لسنة 2000، وبتهمة عدم المحافظة على مسافة كافية من المركبة التي تسير بالامام خلافا للمادة 200/1 من اللائحة التنفيذية لقانون المرور بدلالة المادة 5 من قرار مجلس الوزراء رقم 3 لسنة 2009، وبتهمة التسبب بحادث طرق نتج عنه اضرار مادية خلافا لاحكام للمادة 98 الفقرة أ من قانون المرور رقم 5 لسنة 2000.