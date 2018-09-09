القبض على شخصين بتهمة حفر نفق للتنقيب عن الاثار في بيت لحم

رام الله- وطن: قبضت شرطة محافظة بيت لحم صباح اليوم، على شخصين بتهمة حفر نفق بغرض التنقيب عن الاثار مما يعرض حياة المواطنين للخطر بالاضافة الى ضبط جهاز الكتروني متطور لكشف المعادن.

وذكر بيان صادر عن إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة أن فرع شرطة السياحة والاثار بشرطة محافظة بيت لحم تلقى معلومات حول وجود اعمال حفر انفاق وتنقيب عن اثار باحدى المناطق قضاء محافظة بيت لحم، على الفور تحركت قوة من شرطة السياحة والاثار الى المكان تم القاء القبض على شخصين من سكان المحافظة وبعد اجراءات الكشف والمعاينة من قبل الشرطة ودائرة الاثار تبين انهم قاموا بحفر نفق بطول 20 متر بغرض البحث والتنقيب عن الاثار.

واكد البيان ان الشرطة قامت باحضار المشتبه بهما حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما اصولا.