وزارة العمل تفتتح العام التدريبي الجديد في مراكز التدريب المهني

رام الله- وطن: افتتحت الإدارة العامة للتدريب المهني التابعة لوزارة العمل، اليوم الأحد، العام التدريبي الجديد 2019/2018 في مراكز التدريب المهني.

وتشمل المراكز كلا من: طولكرم، وجنين، وقلقيلية، ونابلس، وبيت جالا، وبيت عور، والخليل، وحلحول، ويطا، وسلفيت، حيث بلغ عدد الطلاب المسجلين في المراكز (4200) طالب وطالبة، فيما استوعبت المراكز (1948) منهم، وذلك وفقا لمعايير القبول في المراكز وبناءً على الطاقة الاستيعابية لها، علما بأنه تم افتتاح مركز تدريب مهني جديد في محافظة سلفيت لهذا العام، ويجري العمل على افتتاح مركز القدس في العيزرية خلال الأشهر القليلة المقبلة.

وتطرح مراكز التدريب المهني 25 برنامجا تدريبيا في مختلف المجالات المهنية، ومما يجدر ذكره، ان الإدارة العامة للتدريب المهني في وزارة العمل اعتمدت 18 برنامجا تدريبيا بمستوى الدبلوم المهني المتخصص، وذلك بالاعتماد على ما جاء في التصنيف العربي المعياري للعام 2008، وتأتي هذه الخطوة في ظلّ سعيها المتواصل لتطوير البرامج التدريبية ورفع مستويات الشهادات، الامر الذي يعزز جودة المخرجات ومواءمتها مع احتياجات سوق العمل.

وأشار مدير عام الإدارة العامة للتدريب المهني في الوزارة نضال عايش، إلى أن مراكز التدريب المهني التابعة للوزارة قد خرّجت العام الماضي (1400) طالب وطالبة في (23) تخصصا مهنيا، كما تُشرِف الوزارة على (140) مركزا خاصا، ويبلغ عدد خريجيها سنويا ما يُقارب (4000) خريج في العديد من التخصصات.