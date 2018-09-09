"الأوقاف" تعلن عن فتح باب تجديد تأهيل شركات الحج والعمرة

رام الله- وطن: أعلنت وزارة الاوقاف والشؤون الدينية، عن فتح باب تجديد تأهيل شركات الحج والعمرة المؤهلة لموسم 2018/2019، اعتبارا من يوم الاربعاء الموافق 12/9/2018، ولغاية نهاية دوام يوم الخميس.

ودعا وزير الاوقاف والشؤون الدينية الشيخ يوسف ادعيس، كافة الشركات الراغبة بالاستمرار في عملها إلى البدء بتجديد تأهليها للعمل في مجال الحج والعمرة لهذا الموسم وفق الشروط والمتطلبات التي وضعتها الوزارة، والتي يمكن الحصول عليها من الإدارة العامة للحج والعمرة .

وأكد أن الوزارة فتحت باب تجديد تأهيل شركات الحج والعمرة، التي عملت وتم تأهيلها منذ موسم 2016 مبكرا حتى يتسنى ترتيب جميع اجراءات سفر المعتمرين بنجاح، وبما يضمن تنفيذ كافة التعليمات المنظمة لموسم الحج والعمرة .

وأضاف ادعيس انه سيتم المتابعة والإشراف على سير عمل الشركات اولا بأول من أجل ضمان تنفيذ الشروط التي وضعتها الوزارة، محذرا من الوقوع في المخالفات حرصا على حقوق المعتمرين وراحة الحجاج.

بدوره، قال وكيل وزارة الاوقاف حسام أبو الرب، إن الإدارة العامة للحج والعمرة تتابع عمل شركات الحج والعمرة من خلال طواقم الوزارة وتدعو كافة المواطنين الراغبين بأداء العمرة إلى التعامل فقط مع الشركات المؤهلة والمرخصة من قبل وزارة الأوقاف، وكذلك ضرورة توقيع عقد مع الشركة التي يسجلون لديها حفاظا على حقوقهم في الحصول على الخدمة المطلوبة والمتفق عليها.

وأوضح مدير عام الحج والعمرة سليم الاشقر أن الإدارة العامة للحج والعمرة بالوزارة تفتح أبوابها أمام كافة الأخوة المواطنين والمعتمرين لتقديم أي اقتراح أو شكوى، وان الوزارة لن تتوانى عن معاقبة اي شركة لا تلتزم بالقوانين المعمول بها.