مستوطنون يعتدون على فتى من تل الرميدة

وطن: اعتدى مستوطنون، اليوم الاحد، على فتى بغاز الفلفل، أثناء عودته من المدرسة في تل الرميدة وسط الخليل .

وأكد شهود عيان، أن اطفال المستوطنين اعتدوا برش غاز الفلفل على الطالب نزار الشويكي (16 عاما) أثناء عودته من المدرسة الى بيته في الحي، ما أدى لتعرضه لحالة اغماء، وآلام شديدة وتم معالجته ميدانيا.

يذكر أن سكان المنطقة وأطفالهم يتعرضون لاعتداءات متكررة من قبل المستوطنين، خاصة في الأعياد اليهودية، على مرأى ومسمع من جنود الاحتلال الذين يحمون المستوطنين في المنطقة.