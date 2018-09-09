حادث تدافع يسبق مباراة مدغشقر والسنغال يخلف قتيلاً وجرحى

وطن- وكالات: قُتل شخص واحد وأصيب 37 على الأقل إثر تدافع الجماهير قبل انطلاق مباراة مدغشقر والسنغال ضمن تصفيات كأس الأمم الافريقية لكرة القدم في تناناريف يوم الأحد.

وذكرت محطة أر.إف.إي الفرنسية الإذاعية نقلا عن مسؤولين في مستشفى محلي أن الحادث وقع أثناء تدافع آلاف الجماهير للدخول

وأكد مسؤولون في مستشفى محلي وقوع الحادث جراء تدافع الجماهير دخول الاستاد في العاصمة تناناريف قبل المباراة المهمة.

ووقفت الجماهير في طوابير خارج الاستاد منذ الصباح الباكر انتظارا لبدء المباراة في تمام الساعة 1430 بالتوقيت المحلي (1230 بتوقيت جرينتش) وعند فتح البوابات اندفعت الجماهير للدخول.

وشهدت قارة افريقيا الكثير من الحوادث المشابهة في الماضي بسبب الافتقار إلى إجراءات التأمين اللازمة واحتشاد الجماهير بكثافة في الملاعب ما يؤدي إلى هذه الحوادث المأساوية.

وأقيمت المباراة بحضور جماهيري كثيف وانتهت بالتعادل 2-2.