الاحتلال يعلن استشهاد شاب أصابه شرق جباليا واعتقله

غزة- وطن: أعلن جيش الاحتلال، مساء اليوم الأحد، عن استشهاد شاب بعد إصابته واعتقاله شرق جباليا شمال قطاع غزة.

وقال بيان لجيش الاحتلال: "إن الجنود رصدوا شابًا اقترب من السياج الأمني على حدود قطاع غزة فقاموا بإطلاق النار عليه مما أسفر عن إصابته، وتم نقله لتلقي العلاج وفي وقت لاحق توفي متأثرًا بجراحه".

وأشار بيان جيش الاحتلال لاعتقال 3 شبان حاولوا اجتياز السياج الأمني قبل اعتقالهم ونقلهم للتحقيق.

وفي وقت سابق أفادت مصادر محلية بإصابة شاب برصاص الاحتلال وقيام الاحتلال باعتقاله شرق بلدة جباليا شمال القطاع، واعتقال ثلاثة شبان تسللوا داخل الأراضي المحتلة شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.