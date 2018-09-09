فيديو| ضابط في شرطة الاحتلال يحمل زجاج خمر ويتجول في الأقصى

القدس- وطن: أظهر مقطع فيديو من داخل المسجد الأقصى، قيام أحد جنود الاحتلال ادخال زجاج خمر إلى باحات المسجد، في سابقة خطيرة باستباحة حرمة المسجد وقدسيته.

وظهر الجندي وهو يتجول في صحن قبة الصخرة ويحمل زجاجة الخمر بيده، مما دفع حراس المسجد والمصلين لإجباره على الخروج من المسجد.

واستنكر عزام الخطيب مدير عام دائرة الأوقاف الاسلامية وشؤون المسجد الأقصى المبارك قيام احد ضباط الاحتلال بإدخال زجاجة خمر الى باحات المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف.

وأكد الخطيب في بيان له، الأحد، أن هذا الانتهاك يعتبر انتهاك جديد وخطير يضاف الى سلسلة انتهاكات شرطة الاحتلال بحق المسجد الأقصى المبارك واسلاميته.

وقال إنه أطلع وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية وكافة الجهات الرسمية في عمان على هذا الحدث الخطير.

كما طالب وبشكل مباشر مسؤول الشرطة بإخراج هذه الضابط كلياً من المسجد الأقصى المبارك.

وشكر الخطيب حراس المسجد الأقصى المبارك على حرصهم وانتباههم الدائم لأي أمر من شأنه أن يمس اسلامية وقدسية المسجد، ودورهم الكبير في حماية المسجد والمصلين.