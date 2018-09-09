لم تكشف عن اسمها.. إيران تعلن تطوير مفاعل نووي مع دولة أوروبية

وطن- وكالات: كشف مسؤول إيراني رفيع المستوى أن طهران أبرمت عقدا كبيرا مع دولة أوروبية لتطوير مفاعل طهران النووي.

وأعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، علي أكبر صالحي، أن طهران أبرمت عقدا كبيرا مع دولة أوروبية لتطوير مفاعل طهران النووي.

وقال صالحي في تصريحات اليوم الأحد لصحيفة "إيران" إنه "بأمر من قائد الثورة تم تدشين مركزا متطورا جدا لصناعة أجهزة الطرد المركزي الحديثة".

وأضاف رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية أن "مفاعل طهران اليوم ليس كما كان عليه قبل عامين وقد تم تحديثه تماما، وأبرمنا مع دولة أوروبية عقدا كبيرا لتطويره".

وتابع صالحي "إذا وصل الاتفاق النووي إلى نهايته هناك احتمال أن لا تنفذ إيران البروتوكول الإضافي".

(سبوتنيك)