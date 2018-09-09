غداً.. المسير البحري السابع لكسر حصار غزة

غزة- وطن: دعت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة الكبرى وكسر الحصار، اليوم الأحد، إلى أوسع مشاركة جماهيرية في المسير السابع لسفن الحرية وكسر الحصار وذلك يوم غدٍ الإثنين.

وشددت الهيئة في تصريح أصدرته، على أهمية الزحف من أجل التأكيد للعالم على حق الشعب الفلسطيني في العيش، مضيفة: “ هيا للزحف هيا للتحدي لنؤكد للعالم الظالم أننا شعب لا يساوم، وينتزع حقه بالنضال والمقاومة”.

وكانت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة قامت بنصب خيام قرب شواطئ زيكيم من الحدود الفلسطينية لقطاع غزة استعدادًا لفعاليات أسبوعية ستقام كل يوم إثنين في المنطقة.

وتتواصل فعاليات مسيرات العودة الكبرى وكسر الحصار التي انطلقت في آذار/ مارس الماضي للأسبوع الرابع والعشرين على التوالي.

ومنذ بداية مسيرات العودة وحتى اليوم استشهد 173 فلسطينياً فيما سجل إصابة 19600 بجراح مختلفة وبالغاز في بعض الأحيان وفقًا للإحصائيات الرسمية.