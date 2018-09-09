اعصار يضرب شاطئ الطنطورة قرب حيفا

القدس- وطن: ضرب إعصار صغير (ميني تورنادو) شاطئ قرية الطنطورة المهجرة جنوب حيفا صباح اليوم، الأحد.

وروى شهود عيان أن رياحا شديدة هبت بالمكان فيما تلاطمت أمواج البحر وتطايرت خيام وأغراض المستجمين على الشاطئ، وسط هطول غزير للأمطار بشكل مفاجئ. وهرب المستجمون من الشاطئ في حالة هلع من تقلبات الطقس المفاجئة.

يذكر أن دائرة الأرصاد الجوية توقعت أن يكون الجو، اليوم الأحد، غائما جزئيا لطيفا في المناطق الجبلية وحارا نسبيا في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة حيث تبقى أدنى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، مع فرصة ضعيفة لهطول أمطار محلية خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق خاصة الشمالية، والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية، معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.