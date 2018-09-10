محدث.. إصابة طلبة ومعلمين باعتداء قوات الاحتلال على مدارس بالخليل

الخليل- وطن: أصيب عدد من الطلبة والمعلمين باختناقات ورضوض إثر مهاجمة قوّات الاحتلال الإسرائيلي عددًا من المدارس بمدينة الخليل جنوبي الضّفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال هاجمت عددًا من المدارس في المنطقة الجنوبية لمدينة الخليل بقنابل الغاز والصوت، على مقربة من الحواجز العسكرية القريبة من المسجد الإبراهيمي.

كما اقتحمت قوّات الاحتلال باحات مدرسة الخليل الأساسية واعتدت بالضرب على المعلمين، وحاولت اعتقال طلبة ومعلمين من داخلها.