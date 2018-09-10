منظمة التحرير: قرار اغلاق مكتبنا نفاق امريكي ولن يثنينا عن اسقاط صفقة القرن

رام الله- وطن: ادانت منظمة التحرير الفلسطينية قرار الادارة الامريكية باغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن والذي سيعلن عنه مستشار الرئيس الامريكي للامن القومي جون بولتون في الساعات المقبلة .

وقال احمد التميمي عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيس دائرة حقوق الانسان والمجتمع المدني في المنظمة ان هذا القرار هو نفاق امريكي وانحياز صارخ لحكومة الاحتلال الاسرائيلية اليمينية المتطرفة .

واعتبر التميمي ان هذا القرار ياتي استمرارا لسياسات ادارة ترامب المعادية للشعب الفلسطيني وحقوقه والتي بدات باعلان هذه الادارة عن نقل السفارة الامريكية من تل ابيب الى القدس والاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال مرورا بقرار وقف تمويل وكالة الغوث الاونروا ومؤخرا وقف تمويل المستشفيات الفلسطينية في القدس .

واكد ان هذه القرار لن يثني القيادة الفلسطيني عن مساعيها في التوجه الى المحكمة الجنائية الدولية لمعاقبة اسرائيل على جرائمها بحق الشعب الفلسطيني وسياساتها المستمرة والدائمة بانتهاك القانون الدولي الانساني والقرارات الدولية واستهتارها بالموقف الدولي المساند لشعبنا وقضيته الوطنية .

وختم التميمي تصريحه بالتاكيد على ان كل اجراءات ادارة ترامب لن تثني القيادة الفلسطينية عن الاستمرار في تنفيذ قرارها الاستراتيجي باسقاط صفقة القرن التصفوية .