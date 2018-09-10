منتخبنا الوطني للآنسات إلى قيرغستان غدا للمشاركة في تصفيات آسيا

رام الله- وطن: تغادر بعثة المنتخب الوطني للآنسات تحت سن 16 عاما، يوم غد الثلاثاء، إلى قيرغستان، للمشاركة في تصفيات "بطولة آسيا تحت سن 16 لكرة القدم للسيدات"، التي تنطلق يوم الخميس المقبل وتستمر لغاية الاحد 23/9/2018 .

وكان المنتخب أنهى سلسلة من المعسكرات التدريبية، التي أقيمت منذ شهر آب المنصرم، وآخرها المعسكر التدريبي الذي استمر أربعة أيام متواصلة.

وتضمنت المعسكرات وجبتان تدريبيتان واحدة صباحية والأخرى مسائية ومباريات ودية خاضها المنتخب على ملعبي فيصل الحسيني وماجد أسعد .

وقالت المدير الفني للمنتخب رماح محمود إن الهدف من هذه الاستعدادات رفع مستوى اللياقة البدنية عند اللاعبات، وتجهيزهن للمنافسة وزيادة التجانس بينهن .

ويتكون الطاقم الفني للمنتخب من: رماح محمود المدير الفني، وعمار جلايطة مساعد المدرب، ونفين كليب مدرب لياقة بدنية، ومحمد وصفي مدرب حراس المرمى، وزينة الخطيب معالجة، وسماح مرجان المدير الإداري.

واللاعبات: لين الرياشي، ليال أبو الزلف، ليال منولي، رزان عوض، جويل ربيع، أسيل أبو دية، نتالي أبو دية، منار برهم، أميرة الشاعر، حلا صراوي، سارة الشخشير، جينفر شطارة، نغم شعيبات، أنجيلا ناصر، يوليانا قمصية، مريان خير، ثناء فواقة، دانا بواطنة.

جدير بالذكر ان مجموعة منتخبنا النسوي تضم منتخبات (استراليا، الصين تايبيه، قيرغستان، اندونيسيا).

وفيما يلي جدول مباريات المنتخب:

- اندونيسيا + فلسطين 15/9/2018.

- فلسطين + استراليا 17/9/2018.

- الصين تايبيه + فلسطين 19/9/2018.

- فلسطين + قيرغستان 23/9/2018.