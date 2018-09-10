إدارة "هشارون" تعيد تشغيل كاميرا المراقبة في ساحة المعتقل والأسيرات يرفضن

رام الله- وطن: قال نادي الأسير، اليوم الاثنين، إن إدارة معتقل "هشارون"، أعادت تشغيل كاميرا المراقبة، المثبتة في ساحة "الفورة".

وأوضحت الأسيرات خلال زيارة محامي نادي الأسير لهن، أنه كان قد تمّ تغطية الكاميرا قبل عدّة سنوات بعد احتجاج الأسيرات في حينه، إلّا أن الإدارة عاودت تشغيلها بعد زيارة "لجنة سحب إنجازات الأسرى"، التي شكّلها الوزير الإسرائيلي جلعاد أردان، وكانت أولى إجراءاتها الاستيلاء على آلاف الكتب.

وأشارت الأسيرات إلى أنهن قمن بإغلاق القسم احتجاجاً على تشغيل كاميرا المراقبة، ولن يخرجن إلى ساحة "الفورة"، التي تعد النافذة الوحيدة للشمس والهواء، إلى أن يتم تغطية الكاميرا مجدداً.

يذكر أن 32 أسيرة يقبعن في معتقل "هشارون"، إضافة إلى 20 أخريات في معتقل "الدامون".