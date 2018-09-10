"المبادرة": إغلاق مكتب منظمة التحرير في الولايات الامريكية انصياع لمخططات نتنياهو

رام الله- وطن: استهجنت حركة المبادرة الوطنية قرار الادارة الامريكية إغلاق مكتب منظمة التحرير في الولايات الامريكية المتحدة.

وقالت المبادرة ان الادارة الامريكية تنفذ عمليًا مخططات نتنياهو والحكومة الإسرائيلية وتشارك الاحتلال في انتهاك الحقوق الفلسطينية.

واعتبرت المبادرة ان هذا القرار يأتي استكمالا لسلسلة القرارات الامريكية التي تهدف الى النيل من القضية الفلسطينية وتطبيق ما يسمى بصفقة القرن والتي بدأت بنقل السفارة الامريكية وقطع المساعدات عن "الاونروا" ومستشفيات القدس.

وشددت المبادرة على ضرورة التوحد من أجل مواجهة الاحتلال، ومخططات التصفية، و محاولات ضرب منظمة التحرير الفلسطينية.