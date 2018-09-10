دعوات للالتحام مع اهالي الخان الأحمر

رام الله- وطن: أكدت القوى والفعاليات الوطنية والشعبية لمحافظة رام الله والبيرة، على رفض الابتزاز الاميركي الاسرائيلي باستهداف وكالة الغوث ووقف التمويل عنها ووقف المساعدات للمشافي الفلسطينية في القدس المحتلة، وكل الخطوات والقرارات الاميركية التي تعمق الشراكة مع المحتل وتمثل تطاولا على القرارات الدولية، والقيم والاعراف الانسانية والحقوقية.

ودعت القوى الوطنية في بيان لها وصل وطن نسخة منه، الشعب للالتحام مع الاهل في الخان الاحمر رفضا لمشروع التهجير القسري ضمن مخططات الاحتلال لتكريس الامر الواقع وتقطيع اوصال الارض الفلسطينية وندعو للتجمع يوم الاربعاء 12/9 الساعة 5:00 مساء امام مبنى محافظة رام الله والبيرة للتوجه للخان الاحمر اسنادا لاهلنا المرابطين فيه حيث ستتوفر الحافلات التي تقل المشاركين امام مبنى المحافظة .

وأكدت على أهمية مشاركة المواطنين والمؤسسات والاطر والفعاليات الوطنية والرسمية والاهلية في صلاة الجمعة في الخان الاحمر والمشاركة في المسيرة المقررة الجمعة للتاكيد على الصمود والبقاء رغم محاولات الاقتلاع والتطهير العرقي لدولة الاحتلال