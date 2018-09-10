"العليا لشؤون الكنائس": لا نعترف بطائفة "المورمون" ونرفض اقتحامها للأقصى

القدس- وطن: أكدت اللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس في فلسطين، أن طائفة " المورمون" هي مجموعة ثقافية دينية لها طقوسها الخاصة بها وتعتبر نفسها مسيحية ومركزها الرئيسي في الولايات المتحدة الأميركية.

وشددت اللجنة في بيان لها، اليوم الاثنين، على أن هذه الطائفة ليست لها أية أتباع في فلسطين وهي طائفة أجنبية غير معترف بها من الكنائس المسيحية في الأراضي المقدسة ولا ترتبط بأي علاقات معها.

واستنكرت اللجنة الرئاسية جميع أنواع الاقتحامات لمسجد الأقصى المبارك والمشاركين فيها مهما كانت انتماءاتهم وجنسياتهم، مؤكدة أنها لا تعتبر أن ما قامت به طائفة المورمون يمثل الكنائس المسيحية أو أتباعها في فلسطين وإنما هو تعاون مع الاحتلال يستوجب الشجب والاستنكار.

وكانت وسائل الإعلام نشرت أخبارا عن قيام 73 شخصا من طائفة "المورمون" بمرافقة المستوطنين المتطرفين باقتحام المسجد الأقصى المبارك يوم أمس.