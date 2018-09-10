إيطاليا تخصص مبلغا إضافيا قدره 3.5 مليون يورو لصالح "الأونروا"

القدس- وطن: أقرت إيطاليا، تخصيص مبلغ إضافي قدره 3.5 مليون يورو لصالح وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، من أجل تنفيذ برامجها في لبنان وقطاع غزة، تماشيا مع دعمها للأونروا، وفي ضوء الصعوبات المالية التي تواجهها.

وقالت القنصلية الإيطالية في بيان لها، اليوم الاثنين، إن هذه المساهمة تضاف إلى الالتزام المالي الذي خصصته إيطاليا لصالح الوكالة، وهذا الالتزام يقدر بقيمة (14 مليون دولار في عام 2017)، يضع إيطاليا في المركز الرابع عشر بين المانحين للوكالة.