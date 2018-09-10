فيديو| الأسرى المحررون المقطوعة رواتبهم: إضرابنا عار على الظالم

رام الله- وطن: طالب أسرى محررون مقطوعة رواتبهم منذ عام 2007، السلطة والمسؤولين الفلسطينيين بإعادة الاعتبار لتصحيح قراراتهم حتى يبقى الأسير خط أحمر.

ورفعوا لافتات خلال اعتصام نظموه وسط رام الله، مساء اليوم الاثنين، كتب عليها: "سلطتنا الموقرة.. هل بات الأسر عار تتهربون منه"، "نجوع اليوم.. وتحزن النساء ويبكي الأطفال.. الجاني فلسطيني.. إضرابنا عار على الظالم".

وتساءل الأسير المحرر علاء الريماوي، خلال الاعتصام عما هي المشكلة لمعاقبة الأسير الفلسطيني بقطع راتبه، وأشار هناك اسرى محررين بعمر 58 عاماً مقطوعة رواتبهم، وبعضهم أمضى 25 عاماً في الأسر.

وأضاف أن القضية لا تتعلق بخلاف سياسي، وهؤلاء الأسرى الذين أسسوا لعمل وحدوي في السجون، وخطوا وثيقة الوفاق الوطني في السجون.

وتابع: نحن شركاء في الدم والحضوروالتضحية، عندما يمس قوت أطفالنا ويمس الأمن الغذائي لعائلاتنا هنا المشكلة.

وأشار إلى أن بعض المسؤولين الفلسطينيين كانوا شركاء معهم في زنازين الاحتلال، والآن أصبحوا شركاء في قطع الراتب.

من جانبه، قال عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية عصمت منصور، إن قطع رواتب الاسرى جريمة غير مبررة مهما كانت الذرائع. مضيفاً: الاسرى فوق الخلافات والتجاذبات.

وأوضح أن رواتب الأسرى حق لهم وفق القانون، ويحق لهم محاكمة من قطع رواتبهم. مشيراً إلى أنه لأسباب سياسية لن يستطيعوا ذلك الان، لكن سيأتي وقت يستطيعوا فيه محاكمة من قطع الرواتب.

وأوضح منصور أنه "قبل عامين وقفت معهم وكنا نأمل أن نلقى حل وتلقينا عهود، ولكن أن نأتي بعد عامين دون أن يكترث أحد هو دليل على أن من قطع رواتب الاسرى مصمم على جرح قيمة عليا في الشعب الفلسطيني هم الأسرى".

وبدأ 35 أسيراً محرراً، صباح أمس الأحد، إضراباً مفتوحاً عن الطعام، احتجاجاً على قطع رواتبهم منذ تشرين الثاني عام 2007.