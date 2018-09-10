حماس تكشف: إسرائيل تتلاعب بقضية التهدئة

غزة- وطن: أكد فتحي حماد عضو المكتب السياسي لحركة حماس، مساء اليوم الاثنين، أن إسرائيل هي من تقف خلف تعثر جهود المصالحة وأنها تتلاعب بالوقت لأجل ذلك.

وقال حماد لدى مشاركته في المسيرة البحرية قبالة سواحل غزة، "إن العدو الاسرائيلي يقوم بالتلاعب بالوقت، ويرسل الوسطاء ولكنه لا يحقق ما يرسله عبرهم من بعض الإيجابيات".

وأكد على مواصلة التحرك نحو الحدود البرية والبحرية من أجل كسر الحصار. معتبرا ان ما يجري "انتفاضة تلقائية" من قبل الشبان الفلسطينيين الثائرين نحو تلك الحدود.