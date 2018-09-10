اتحاد المحامين العرب لـ"فيفا": أوقفي القرار الصادر ضد اللواء الرجوب



رام الله- وطن: طالب اتحاد المحامين العرب، الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، إلغاء القرارات الصادرة بحق رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم اللواء جبريل الرجوب على وجه السرعة.

جاء ذلك خلال برقية عاجلة ارسلها الأمين العام لاتحاد المحامين العرب ناصر الكريوين، لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" جياني انفانتينو.

وأكد الكريوين، في رسالته على ضرورة أن تلتزم "الفيفا" بأهدافها وبقرارات الشرعية الدولية، محذرا من أن ينجرف إلى الصراعات الإقليمية أيا كانت، التزاما بالحيادية المطلوبة في المنظمة.