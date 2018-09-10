أبو ردينة: قرار واشنطن بإغلاق مكتب منظمة التحرير لن يغير مواقفنا

أبو ردينة: القدس أهم من العلاقة مع الولايات المتحدة الأميركية



رام الله- وطن: قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، مساء اليوم الاثنين، إن قرار واشنطن بإغلاق مكتب منظمة التحرير، لن يغير مواقف القيادة تجاه الحفاظ على مقدساتنا الإسلامية والمسيحية، والتزامنا بقرارات الشرعية الدولية وقرارات القمم العربية والإسلامية المتعلقة بالقضية الفلسطينية، وسعينا الدائم لتطبيق هذه القرارات.

وأضاف أن التمسك بالقدس والحفاظ عليها وعلى ثوابت شعبنا الفلسطيني، وعلى رأسها بالإضافة للقدس، قضية اللاجئين، وبقية الثوابت التي أجمع عليها شعبنا وقيادته، أهم من العلاقة مع الولايات المتحدة الأميركية.