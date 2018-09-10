قوى الداخل: الأول من اكتوبر إضراب وطني موحد رفضاً لقانون القومية

الناصرة- وطن: أعلنت القوى الوطنية والاسلامية ولجنة المتابعة للجماهير الفلسطينية في الداخل، الأول من أكتوبر القادم إضراب وطني موحد في الوطن والخارج والشتات ومناطق اللجوء، رفضاً لقانون القومية الذي أصدره الاحتلال.

وقال في بيان لها، الاثنين، إن قانون القومية العنصري يمثل التجسيد الحي لما يسمى بصفقة القرن الهادفة لتصفية القضية وتفتيت المنطقة وشعوبها.

وأضافت: هذا القانون العنصري القائم على التفوق العرقي ونفي وجود الشعب الفلسطيني وحقوقه في العودة وتقرير المصير والدولة المستقلة وعاصمتها القدس بقيادة منظمة التحرير ممثله الشرعي الوحيد وعلى التنكر لحقوق ابناء شعبنا القومية والمدنية في الجليل والمثلث والنقب والساحل، يفضح حقيقة المشروع الصهيوني الاستعماري الاستيطاني الهادف لإقامة ما يسمى بإسرائيل الكبرى بين البحر والنهر على حساب الارض والانسان والمقدسات وعبر اقتلاع وطرد سكانها الاصليين.

وطالبت الأمم المتحدة ومؤسساتها بتحمل مسؤولياتها في رفض هذا القانون العنصري الذي يتنافى مع القانون الدولي والإنساني.

وأكدت أن إنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية، ستسقط قانون القومية العنصري ومعه ما يسمى بصفقة القرن.