صور | المخيمات تنتفض ضد الاستهداف الامريكي لقضية اللاجئين

رام الله- وطن: عبر اللاجئون الفلسطينيون عن رفضهم واستنكارهم لقرارات الادارة الامريكية التي تستهف قضيتهم العادلة في العودة الى ديارهم التي هجروا منها عم1948 طبقا لما ورد في القرار 194 من خلال انهاء عمل وكالة الغوث الدولية .

وطالب اللاجئون الفلسطينيون ولجانهم الشعبية مجلس وزراء الخارجية العرب احباط المؤامرات الامريكية الاسرائيلية لتصفية قضية اللاجئين والحفاظ على استمرارية عمل وكالة الغوث الدولية لحين عودتهم الى ديرهم لاتي هجروا منها عام 1948 .

وندد اللاجئون الفلسطينيون خلال الوقفات الاحتجاجية والمسيرات الجماهيرية التي نظمتها اللجان الشعبية في مخيمات الوطن والشتات اليوم بدعوة من دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير امام مقرات وكالة الغوث الدولية بالتزامن مع اجتماع وزراء الخارجية العرب في القاهرة بسياسات الإدارة الاميركية تجاه اللاجئين ووكالة الغوث.

وشارك في الوقفات الاحتجاجية جماهير حاشدة و ممثلين عن الفصائل واللجان الشعبية وشخصيات وطنية واجتماعية ووجهاء ومخاتير واكاديميين رفعت في الاعتصام الشعارات المنددة بسياسة امريكا التصفوية ومطالبة وكالة الغوث ان تبقي على خدماتها للشعب الفلسطيني باعتبارها الشاهد الحي على مأساته ومعاناته كما رفع الى جانب الاعلام الفلسطينية شعار وكالة الغوث الدولية .

وانطلقت المسيرات في لبنان بمخيمات نهر البارد وشاتيلا وبرج البرجنة والجليل ومارالياس وعين الحلوة فيما انطلقت مسيرة جماهيرية حاشدة على دوار المنارة بمدينة رام الله من كافة مخيمات ومحافظات الضفة الغربية فيما منعت أجهزة حماس في قطاع غزة تنظيم الوقفة والاعتصام الاحتجاجي أمام مقر وكالة الغوث غرب مدينة غزة ومنعت وصول الحافلات، التي تقل آلاف اللاجئين من مختلف مدن ومخيمات قطاع غزة، للمشاركة فيها .