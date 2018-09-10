قرار إعفاء شرط الإقامة الدائمة للأردنيات المتزوجات غير أردنيين

وطن- وكالات: أعفت الحكومة الأردنية، اليوم الإثنين، الأردنيات المتزوجات من غير أردنيين، من شرط الإقامة الدائمة لمدة لا تقل عن 5 سنوات، من أجل الاستفادة من الخدمات المقدمة لأبنائهن.

وقرر مجلس الوزراء الأردني اعتبار البطاقة الممنوحة للأبناء من دائرة الأحوال المدنية والجوازات بمثابة هوية شخصية.

وكان مجلس الوزراء الأردني قد قرر في عام 2014 منح أبناء الأردنيات المتزوجات من غير أردنيين تسهيلات في مجالات التعليم والصحة والعمل والاستثمار والتملك، ورخص القيادة للمركبات.