الحية ينفي توجه وفد من حماس الى مصر قريباً

غزة- وطن: أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية، مساء اليوم الاثنين، أن الجهود الأخيرة المبذولة لكسر الحصار عن قطاع غزة وتثبيت وقف إطلاق النار مع الاحتلال الإسرائيلي وفق تفاهمات 2014 ما تزال متواصلة.

وقال الحية في لقاء متلفز عبر قناة "فلسطين اليوم" إن: "جهود التهدئة ما زالت متواصلة، ولا توجد ترتيبات لخروج وفد من حماس إلى مصر خلال الأسبوعين القادمين".

وأوضح أن الفصائل التي تدير مسيرات العودة وكسر الحصار في القطاع خففت من أدوات مسيرات العودة قبل العيد (الأضحى) لإعطاء الفرصة للمفاوضات بالرعاية المصرية.