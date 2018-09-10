السعودية تعتقل وترحل مصرياً تناول الفطور مع زميلته في العمل!

وطن- وكالات: اعتقلت السلطات السعودية شاباً ظهر في شريط فيديو وهو يتناول طعام الإفطار مع زميلة له في العمل، ما أثار موجة من الانتقادات.

وانتشر شريط الفيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ويظهر فيه الشاب الذي قالت وسائل الإعلام المحلية إنه مصري، يتناول طعام الإفطار مع سيدة ترتدي النقاب وتقوم بإطعامه بيديها.

وقالت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية في بيان إنها "ضبطت وافداً في جدة ظهر في مقطع فيديو مسيء". واستدعت أيضاً مالك الفندق الذي تناولا فيه الإفطار.

بينما حثت النيابة العامة السعودية المقيمين في المملكة على "مراعاة قيم وتقاليد المجتمع السعودي ومشاعره".

ويأتي الحادث بينما تشهد السعودية في الأشهر الأخيرة حفلات ومهرجانات غنائية للمرة الأولى منذ عقود، لكن المملكة لا تزال تمنع اختلاط النساء بالرجال من غير أقاربهن في الحفلات وفي الأماكن العامة الأخرى.

يذكر أنه في نيسان/أبريل الماضي، أغلقت السلطات السعودية مركزاً رياضياً نسائياً في العاصمة الرياض بسبب شريط فيديو ظهرت فيه مدربة ترتدي ثياباً ضيقة، ورأت السلطات أن فيه "مشاهد مخلة بالآداب العامة وخادشة للحياء".

"الميادين"