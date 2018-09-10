رسالة "ودية جدا" من زعيم كوريا الشمالية لترامب

وطن- وكالات: أعلن البيت الابيض اليوم الاثنين أن الرئيس دونالد ترامب تلقى رسالة "ودية جدا" و"ايجابية جدا" من الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، يعرب فيها عن رغبته بإجراء "لقاء جديد" مع الرئيس الاميركي.

وقالت المتحدثة باسم الرئاسة الاميركية ساره ساندرز "نحن منفتحون وسبق أن باشرنا أعمال التنسيق" لعقد هذه القمة التي ستكون الثانية بعد اللقاء الاول التاريخي بين الاثنين، الذي عقد في الثاني عشر من حزيران (يونيو) 2012 في سنغافورة.

وأعلنت المتحدثة تحقيق "تقدم"، معتبرة أن عدم إشراك صواريخ بالستية عابرة للقارات في العرض العسكري الكوري الشمالي الاخير أمس الاحد في بيونغ يانغ، كان "دليل حسن نية" في إطار عملية نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية.