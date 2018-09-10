الداخل: إصابة خطيرة لفتاة بعد طعنها على يد شقيقها

القدس- وطن: أصيبت، مساء اليوم الإثنين، فتاة في العشرينيات من عمرها، بجروح خطيرة، إثر تعرضها للطعن في قرية إكسال.

وجاء في التفاصيل أن الفتاة تعرضت للطعن على يد شقيقها البالغ من العمر 35 عاما، حيث قام بطعنها في منزلهما الواقع بالقرية وفر هاربا من المكان، قبل ان تعتقله شرطة الاحتلال.

ونقلت الفتاة إلى مستشفى "هعيمك" في العفولة قبل قليل، وهي تعاني من إصابة خطيرة.

وعلم أنه أجريت لها عملية جراحية في المستشفى، ووصفت حالتها لاحقا بأنها مستقرة، وسيتم تحويلها إلى وحدة العلاج المكثف.