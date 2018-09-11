فجراً .. الاحتلال يشن حملة مداهمات واعتقالات في الضفة

رام الله-وطن: شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجرا، حملة مداهمات واعتقالات في عدة محافظات في الضفة الغربية .

واعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر حسن كراجة بعد اقتحام منزله في قرية صفا غرب رام الله، كما اعتقلت الأسير المحرر هيثم سياج بعد مداهمة منزله في مدينة رام الله حاسوبه وهاتفه المحمولين.

واقتحمت قوات الاحتلال منزل الأسيرين المحررين معتصم النتشة، وجمال كرامة في الخليل، وصادرت مركبة كرامة بعد استجوابه.

وفي بيت لحم، سلمت قوات الاحتلال الشقيقيْن نور وسيف محمود العمور، بلاغين لمراجعة مخابراتها عقب مداهمة بلدة تقوع جنوب المدينة.

وفي القدس، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب محمد الحلو بعد مداهمة منزله في بلدة حزما على مدخل الخان الأحمر شرق القدس المحتلة.

يتبع..