مشعل: نريد إنهاء الحصار الإسرائيلي لغزة دون تفاوض مباشر

وطن-وكالات: قال الرئيس السابق للمكتب السياسي لحركة حماس، خالد مشعل، إن "الحركة تريد إنهاء الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة، دون التفاوض المباشر مع إسرائيل".

وأضاف مشعل، في حوار مع قناة "الجزيرة"، مساء الإثنين، أن "إسرائيل لا يمكن أن تعطينا الأرض والسيادة إلا إذا أُجبرت، كما أجبرت على الخروج من قطاع غزة".

وتبذل مصر جهود وساطة لإقرار تهدئة بين الاحتلال والفصائل الفلسطينية في غزة، يتردد أنها تتضمن البدء في رفع الحصار عن القطاع، الذي يسكنه أكثر من مليوني نسمة يعانون أوضاعًا معيشية وصحية متردية للغاية.

وشدد مشعل على أن حركة حماس "لا تسعى إلى استرضاء أحد على حساب ثوابتها".

وتابع: "حماس لو أرادت أن تجامل الغرب لرأيتموها في البيت الأبيض، والعواصم الأوروبية".

وتطرق مشعل إلى ملف المصالحة الفلسطينية، بقوله إن "حماس قدمت كل ما يلزم من أجل تحقيق المصالحة، وقامت بخطوات كبيرة، لكن الإخوة في رام الله لم يتلقوا الفرصة".

وكانت حركتا فتح وحماس قد وقعتا في 12 أكتوبر/ تشرين أول 2017، في القاهرة اتفاقًا للمصالحة يقضي بتمكين الحكومة من إدارة شؤون غزة كما الضفة الغربية، لكن تطبيقه تعثر وسط خلافات بين الحركتين بشأن بعض الملفات.‎