"الأونروا" على أجندة وزراء الخارجية العرب اليوم

وطن-وكالات: أعلن المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين وتشغيلهم بيير كرينبول، أن مشاركته في اجتماع وزراء الخارجية العرب في جامعة الدول العربية الذي يعقد اليوم الأربعاء، ستكون لحضّ الدول التي لم تبادر بعد إلى دعم المنظمة في أزمتها المالية الأسوأ، لتقديم يد العون.

كما ستكون مشاركته لتوجيه الشكر إلى الدول العربية وفي مقدمها السعودية والإمارات والكويت وغيرها، لدعمها المالي المستمر لأونروا، إضافة إلى الأردن الذي يقوم بمهمة عظيمة من أجل حشد الدعم.

وقال كريبنبول في مؤتمر صحفي عقد في مركز الأمم المتحدة للإعلام في القاهرة، إن اجتماع وزراء الخارجية العرب يأتي في وقت بالغ الأهمية إثر امتناع الولايات المتحدة عن دفع نحو 300 مليون دولار أميركي للوكالة في كانون الثاني (يناير) الماضي، ثم قطع كل الإمدادات عنها في 30 من الشهر الماضي، ما وضعها في أزمة مالية غير مسبوقة تهدد استمرارها في خدمة ما يزيد عن 5،4 مليون لاجئ فلسطيني.

وبدا كرينبول متفائلاً بنتائج الحشد لتأمين 200 مليون دولار أميركي لضمان استمرار تشغيل الوكالة حتى نهاية العام الجاري، لكنه أوضح أن المستقبل واستمرارية العمل يحتاجان دعماً وحشداً إضافيين مكثفين.