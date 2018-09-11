الاحتلال يعيق العمل بمسجد في بلدة عزون

قلقيلية-وطن: منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، لجنة أعمار مسجد الحق المبين في عزون من نقل الردم من محيط مدخل البلدة الشرقي، لصالح مسجد آخر.

وقال حسن شبيطه موثق انتهاكات الاحتلال في بلدية عزون بحسب"وفا"، إن قوة احتلالية منعت أحد المقاولين من نقل الردم من الموقع إلى محيط مسجد المرابطين وطالبته بسحب آلياته من هناك، بحجة قرب الموقع من مستوطنة "معالي شمرون"، وهددته بمصادرة الآليات في حال استمر في العمل.

وأشار إلى أن البلدية ستتابع الموضوع قضائيا، وقامت بالتواصل مع الجهات المختصة في السلطة الوطنية خصوصا مكتب التنسيق المدني بهذا الخصوص.