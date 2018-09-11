"هموكيد" ينفي قراراً احتلالياً بهدم الطابق الثاني من منزل الأسير عمر العبد

رام الله- وطن: نفى مركز الدفاع عن الفرد "هموكيد" الإسرائيلي، أن تكون محكمة الاحتلال العليا قد اصدرت قراراً بهدم الطابق الثاني من منزل الأسير عمر العبد.

وفي بيان توضيحي لما نشر حول نية الاحتلال هدم الطابق الثاني من منزل الأسير العبد، ذكر المركز أنه "بعد مداولات عده، اصدرت المحكمة الاسرائيلية قراراً نهائيا في شهر آذار من هذا العام برفض الالتماس المقدم من قبل المستوطنين، ورفض الزام الجيش بهدم الجزء المتبقي من بيت العائله، ذلك لأن الأسير المتهم بتنفيذ العمليه لم يكن يقطن في الطابق الثاني من البيت الذي ما زال قيد الانشاء".

وأضاف أن "قرار المحكمة الاسرائيلية آنف الذكر يعتبر قرارا قضائيا نهائياً بموجبه لا يمكن لجيش الاحتلال بان يهدم الطابق الثاني المتبقي من بيت العائلة. لذلك وجب التنويه بان ما تداولته وسائل الاعلام في الايام الأخيرة حول نية جيش الاحتلال هدم ما تبقى من بيت عائلة الأسير العبد او اصداره امرا عسكريًا جديدًا بالهدم هي اخبار عارية عن الصحة".

وأوضح المركز أنه يقوم "بمتابعة قضايا هدم البيوت العقابي الذي تنتهجه سلطات الاحتلال الاسرائيلي في المناطق المحتله ضد عائلات منفذي العمليات او المشتبهين بها، وذلك ضمن سياسة العقاب الجماعي ضد الفلسطينيين".

وأكد المركز أن هدم البيوت العقابي يمثل خرقاً واضحاً للقوانين والمعاهدات الدولية التي تحرم ممارسة العقاب الجماعي ضد الفلسطينيين في الأراضي المحتلة ولمبادئ القوانين الاسرائيلية الأساسية.

يُذكر انه قبل عام تقريباً قامت قوات الاحتلال بهدم منزل الأسير عمر العبد من بلدة كوبر قضاء رام الله والمتهم بتنفيذ عمليه في مستوطنة حلميش القائمة على اراضي المواطنين في الضفه الغربية.