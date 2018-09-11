فلسطين تشارك في بطولة احمد كوميرت الدولية للملاكمة بتركيا

رام الله- وطن: غادر ارض الوطن الاثنين المنتخب الفلسطيني للملاكمة متوجها إلى تركيا للمشارك في بطولة احمد كوميرت الدولية في اسطنبول وضم الوفد كل من رئيس الاتحاد فوزي العصافرة والمدرب الدولي وليد البيتوني وكل من الملاكم عز الدين عويسات وقاسم أبو الضبعات وصالح عيسى فيما منع الاحتلال الملاكمان قاسم رجب وحسن اعطيوي من السفر من قطاع غزة.

واستنكر رئيس الاتحاد منع الاحتلال للرياضيين الفلسطينيين من السفر وحجز حريتهم وحرمانهم من حقهم بالمشاركات الخارجية .

وأكد العصافرة أن المشاركة في البطولة تهدف إلى الاحتكاك وزيادة الخبرة لدى ملاكمينا وتلبية دعوة الاتحاد التركي للملاكمة الذي أصر على حضور فلسطين ومشاركتها في هذه البطولة، حيث تعتبر واحده من أقوى البطولات في العالم نظرا لمشاركة 200 ملاكم من خمسة وعشرون دولة متقدمة في الملاكمة.

وقال: نحن ندرك انه ليس من السهل تحقيق انجاز بالحصول على الميداليات المختلفة، ولكن يبقى الأمل والعزيمة موجودة لدى ملاكمينا الأبطال وهي فرصة حقيقية للاحتكاك بهذا المستوى العالي من الملاكمين الدوليين الأبطال، حيث ستبدأ البطولة في الحادي عشر من الشهر الجاري وتنتهي في السادس عشر من نفس الشهر متمنيا التوفيق لملاكمينا.