وزراء الخارجية العرب يبحثون تداعيات أزمة "الأونروا" بحضور كرينبول



القاهرة- وطن: بحث وزراء الخارجية العرب، اليوم الثلاثاء، الأزمة التي تواجهها وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، خلال جلسة خاصة، عقدت بناء على طلب الأردن، وتأييد من فلسطين ومصر، وذلك قبيل انطلاق الدورة الـ150 لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري.

وناقش الوزراء العرب خلال الجلسة، الحملة التي تتعرض لها الوكالة من أجل تقليص أو إلغاء دورها، وكذلك سبل دعم "الأونروا" ماليا في ضوء القرار الأمريكي الأخير بوقف المساهمات المالية الأمريكية في ميزانية الوكالة السنوية

واستعرض خلال الجلسة المفوض العام للوكالة بيير كرينبول أوضاع الوكالة واحتياجاتها وانعكاسات الأزمة المالية على الخدمات التي تقدمها للاجئين الفلسطينيين.

وترأس وفد فلسطين في الاجتماع، وزير الخارجية وشؤون المغتربين رياض المالكي، وسفير فلسطين لدى مصر، مندوبها الدائم لدى الجامعة العربية دياب اللوح، ومدير الشؤون العربية بالخارجية المستشار أول فايز أبو الرب، والسفير المناوب بالجامعة العربية مهند العكلوك، ومدير مكتب الوزير المستشار أول محمد أبو جامع، والمستشار تامر الطيب، والمستشارة جمانة الغول، من مندوبية فلسطين بالجامعة العربية .