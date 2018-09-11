"مجتهد" يكشف انضمام أميرين سعوديين للأمير أحمد بالمنفى الاختياري

وطن- وكالات: كشف الحساب الشهير "مجتهد"، أن أميرين من آل سعود انضما إلى الأمير أحمد، شقيق الملك سلمان بن عبد العزيز، في المنفى الاختياري.

ودعا "مجتهد" المغردين إلى متابعة التفاصيل التي سينشرها حساب "العهد الجديد".

ويعرف "العهد الجديد" عن نفسه بأنه "قريب من غرفة صناعة القرار" في السعودية.

وكان الأمير أحمد ظهر في فيديو من دولة أوروبية وهو يحاور محتجين، قائلا لهم إن المسؤول عن سياسات المملكة الخارجية الملك وابنه ولي العهد فقط.

وبرغم نشر وكالة الأنباء السعودية "واس" تصريحا للأمير أحمد يقول فيه إن كلامه "تم تحريفه"، إلا أن ناشطين قالوا إن شقيق الملك سلمان غير راض عن سياسات الأخير، واختار منفى له في أوروبا.