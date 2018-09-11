تحديث متصفح فايرفوكس الجديد يحمي خصوصيتك.. كيف ذلك؟

وطن- وكالات: أعلنت شركة "موزيلا" عن إطلاقها تحديثا جديدا لمتصفحها "فايرفوكس"، وهو Version 62.0 عبر مختلف أنظمة التشغيل، سواء للحاسوب أو للهواتف الذكية.

وأشارت الشركة إلى أن التحديث الجديد يوفر العديد من التغييرات والمميزات الجديدة، وأهمها حظر تتبع المواقع لبيانات مستخدمي المتصفح، وجمع المعلومات عنهم بشكل افتراضي.

ويعني ذلك أنه فور تحميل المستخدم للمتصفح سيكون محميا من تتبع المواقع له بشكل تلقائي، إلا إذا قام هو بتغيير الإعدادات.

وعن هذه الميزة، قال حسين العمري، أستاذ علوم الحاسوب في جامعة كاليفورنيا: "لا يمكن اعتبار هذه الميزة أمرا جديدا أو مميزا، فقد سبق لمتصفح "غوغل كروم" طرحها، بالتالي فهي قديمة نوعا ما".

وحول مساهمة هذه الميزة وغيرها من ميزات التحديث الجديد في زيادة حصة متصفح "فايرفوكس" من المتصفحين، قال العمري في حديث لـ"عربي21": "كما قلت سابقا الميزة قديمة، وبالتالي لن تؤثر على حصة المتصفح من المتصفحين".

واستدرك العمري بالقول: "نعم توجد هذه الميزة في المتصفحات الأخرى، ولكن الفرق هو أن "فايرفوكس" يجعلها هي الافتراضية دون تدخل المستخدم، بينما "كروم" ومتصفح "مايكروسوفت" يعطيان المستخدم خيارات لمنع الكوكيز من طرف ثالث أو طلب عدم التتبع".

وأوضح بأن "طلب عدم التتبع لا تلتزم فيه بعض الشركات، وهناك العديد من التطبيقات الإضافية لكروم ومتصفح مايكروسوفت لمنع الإعلانات ولتنظيف الكوكيز من الطرف الثالث، دون أن تمسح الكوكيز المفيدة من الشركات التي تتعامل معها كثيرا".

ومن المميزات الجديدة، بحسب مدونة الشركة، إتاحة علامة التبويب الجديدة الافتراضية للمستخدمين عرض ما يصل إلى 4 صفوف من أفضل المواقع، وقصص الجيب، والميزات البارزة.

وأيضا يظهر خيار قائمة علامة التبويب "إعادة فتح في الصندوق" Reopen in Container للمستخدمين الذين لديهم صناديق تتيح لهم اختيار إعادة فتح علامة تبويب في صندوق مختلف.

قبل إزالة جميع الثقة في شهادات إصدار Symantec في Firefox 63، تمت إضافة تفضيل يسمح للمستخدمين بعدم الثقة بالشهادات الصادرة عن Symantec.

وأضافت شركة "موزيلا" في التحديث الجديد أيضا دعم "FreeBSD" لمصادقة الويب "WebAuthn".

وأيضا عرض رسومي محسّن لمستخدمي Windows دون تسارع الأجهزة باستخدامParallel-Off-Main-Thread Painting.

ويذكر أنه لم يتم تحديث إصدار iOS حتى الآن، ولكن من المتوقع توفير التحديث خلال الفترة المقبلة للمستخدمين، ويمكن تحميل النسخة Firefox v62 بسهولة من مختلف المتاجر الإلكترونية.