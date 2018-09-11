باحثون يقتربون من إنتاج لقاح للإيدز

وطن- وكالات: يأمل علماء أن يقتربوا من الحصول على لقاح مضاد لفيروس "إتش آي في" المسبب لمتلازمة نقص المناعة البشرية المكتسب "الإيدز"، وذلك عبر دراسة طبية تكشف كيف تهاجم بعض الأجسام البشرية الفيروس.

وقام فريق من العلماء في سويسرا بدراسة أجسام مضادة كونتها أقلية من الأشخاص المصابين بالإيدز، وهذه الأجسام المضادة تتميز بأنها لا تهاجم سلالة واحدة فقط ولكن تقريبا جميع سلالات الفيروس.

وأجرى الدراسة باحثون في جامعة زيوريخ ومستشفى زيوريخ الجامعي، ونشرت في مجلة "نيتشر". وشملت بيانات وعينات دم من حوالي 4500 شخص مصابين بالإيدز.

ووجد الباحثون أن فيروس الإيدز له تأثير على تفاعلات الأجسام المضادة في الجسم، وربطوا هذا بوجود بروتين مغلف خاص على الفيروس.

وتبقى الخطوة التالية هي الاستفادة بهذه النتائج في إنتاج لقاح مضاد لفيروس الإيدز.

المصدر : نيوزويك