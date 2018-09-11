المطران حنا: نرفض المشاركة بانتخابات بلدية الاحتلال في القدس

وطن: قال رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس المطران عطا الله حنا، إننا نرفض المشاركة الفلسطينية في انتخابات بلدية الاحتلال في القدس، باعتبارها رمزاً من رموز الاحتلال في المدينة المقدسة.

وأكد في بيان له اليوم الثلاثاء، أن التعاطي مع هذه الانتخابات يعطي شرعية لمؤسسة من مؤسسات الاحتلال، والتي تسعى وتعمل لتغيير ملامح وطابع القدس.

وأوضح أن "الموقف الوطني السليم يتمثل بوجوب مقاطعة هذه الانتخابات من حيث الترشيح والتصويت".

وطالب المطران حنا الراغبين بالترشح لهذه الانتخابات بالتراجع عن موقفهم، لأن وجودهم سيستغل إعلاميا للترويج لما تسمى بالدولة الديمقراطية.

واختتم بيانه بالقول: "من يريد أن يخدم القدس فهناك وسائل أخرى، وهناك أنماط متعددة يمكن من خلالها خدمة مدينتنا المقدسة دون إعطاء شرعية للاحتلال ولمؤسساته وهيئاته في المدينة".