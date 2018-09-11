عون يحذر من بداية "توطين" اللاجئين الفلسطينيين

وطن: حذر الرئيس اللبناني، العماد ميشال عون، اليوم الثلاثاء، من بدء توطين اللاجئين الفلسطينيين الذين تستضيفهم بلاده، بحكم الأمر الواقع، وذلك في أعقاب بعض القرارات مثل تعليق تمويل الولايات المتحدة لوكالة الأمم المتحدة، فضلاً عن "تهويد" القدس.

وقال عون في كلمة ألقاها أمام الجلسة العامة للبرلمان الأوروبي تلبية لدعوة حضور إحدى الجلسات إن الأمر "يرقى إلى غرس حقيقة بداية توطين الفلسطينيين في البلد المضيف لبنان، وهو ما نرفضه".

وعبر عون عن أسفه لأن إسرائيل قررت "تهويد القدس وجعلها عاصمة لها، متجاهلة كافة القرارات الدولية وأصوات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة".

وأضاف "استضفنا 1.5 مليون لاجئ سوري من باب التضامن. ولكن نحن بلد صغير مع بنية تحتية محدودة".

وأصر على أن "لبنان ليس بلد مستوطنة للاجئين، بل نحن بلد هجرة"، ودعا إلى "تنظيم العودة الآمنة للمشردين السوريين".

وشدد عون على أن بلاده "تأسست على مبادئ ديمقراطية"، وسلط الضوء أيضاً على تعدديتها وثرائها الثقافي.