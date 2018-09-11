أعضاء من المجلس الوطني سيعقدون اجتماعا الليلة في قرية الخان الأحمر

وطن: قال عضو اللجة التنفيذية لمنظمة التحرير، وزير شؤون القدس عدنان الحسيني، إن أعضاء من المجلس الوطني الفلسطيني سيعقدون اجتماعا لهم الليلة في قرية الخان الأحمر، شرق القدس المحتلة، لبحث سبل التصدي لإجراءات هدم القرية، وذلك بدعوة من دائرة القدس في منظمة التحرير.

وأضاف الحسيني أن الأعضاء سينضمون إلى جموع المعتصمين في القرية. وأوضح أن هذا التحرك يهدف للفت النظر إلى ما تتعرض له قرية الخان الأحمر لدى البرلمانيين الدوليين الذين يتواصلون معهم بشكل دائم.

ودعا الحسيني أبناء شعبنا إلى الرباط والاعتصام في بوابة القدس الشرقية التي تتعرض لتطهير عرقي من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي. وقال: "إننا في مرحلة مفصلية وتاريخية من قضيتنا، يتطلب موقفا وطنيا للدفاع عن حلمنا في إقامة الدولة وعاصمتها القدس الشريف، ونحن نتحمل مسؤولية وطنية وأخلاقية سيحاسبنا عليها جيل المستقبل، ولن نسمح بأن يتم تهويد بوابة عاصمتنا الأبدية".

وفا