صور .. زراعة عشرات اشتال الزيتون في ارض جبل الريسان المصادرة

وطن: نجح المواطنون من قرى كفر نعمة ورأس كركر وخربثا بني حارث بزراعة عشرات اشتال الزيتون في ارضهم المصادره والواقعة في جبل الريسان غرب رام الله .

وتوجه المواطنون عصر اليوم الثلاثاء إلى الأرض المصادرة وحاولوا الوصول إلى تلة الجبل حيث منعهم عشرات الجنود الذين يتواجدون بشكل مستمر في المنطقة لحماية المستوطنين الذي يقيمون في تلة الجبل منذ ما يزيد عن عشرين يوما وقاموا بإطلاق القنابل الصوتية لمنع تقدم المواطنين الذي تجمعوا في تظاهرة لزراعة الأشجار في الارض المصادرة.

يذكر أن محكمة الاحتلال أصدرت أمرا بوقف الأعمال الاستيطانية حتى السابع عشر من الشهر الجاري لتقديم النيابة العامة الإسرائيلية وشركة أمانا الاستيطانية من تقديم بيناتهم.

ومن الجانب الآخر يؤكد المواطنون امتلاكهم وثائق ملكية الأرض ورفضهم لقرار المصادرة مهما كانت حجج الاحتلال.