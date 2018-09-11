الاونروا لا تزال بحاجة الى 186 مليون دولار

وطن: قال المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بيار كرينبول الثلاثاء، إن الأونروا “لا تزال بحاجة إلى 186 مليون دولار”، وذلك بعد القرار الأميركي بوقف تمويلها وتعرضها

وقال في كلمة ألقاها خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع الدوري نصف السنوي لوزراء الخارجية العرب. إن الأونروا “لا تزال بحاجة إلى 186 مليون دولار لتضمن بقاء مدارسها وعياداتها مفتوحة وتضمن استمرارية عمل خدماتها الطارئة”.

المصدر: الوكالة الفرنسية