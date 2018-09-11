الطواقم الطبية تنقل اسيرين محررين من المضربين عن الطعام للمستشفى في رام الله

وطن: قالت اللجنة الاعلامية للاسرى المحررين المقطوعة رواتبهم والمضربين عن الطعام ان الطواقم الطبية نقلت الاسيرين المحررين عبد الهادي ابو خلف ومفيد نزال الى مستشفى رام الله الحكومي بعد تردي اوضاعهم الصحية لعدم تناولهم الادوية بسبب الاضراب عن الطعام رفضا لقطع رواتبهم من قبل السلطة الفلسطينية.

وحملت اللجنة في بيان لها السلطة الفلسطينية المسؤولية عن سلامة الاسرى المحررين مناشدة الجهات ذات العلاقة للتحرك حفاظا على سلامة الاسرى المحررين.

وكان 35 أسيراً محررا، قد اعلنوا إضرابهم المفتوح عن الطعام، في 9 ايلول احتجاجاً على قطع رواتبهم منذ تشرين الثاني عام 2007.

واعتصم الاسرى المحررون امام مقر هيئة شؤون الأسرى والمحررين برام الله، وأعلنوا خلال مؤتمر صحفي الاضراب المفتوح عن الطعام، بعد مماطلة الحكومة في صرف رواتبهم، وللمطالبه بالصرف الفوري للمستحقات المالية.